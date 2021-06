Un ex fidanzato di Britney Spears ha fatto delle rivelazioni pesantissime sulla famiglia della cantante e adesso anche Kevin Federline ha parlato attraverso il suo avvocato. Il legale Vincent Kaplan ha dichiarato che il rapper sostiene in pieno Britney e spera che possa essere presto libera.

In una recente intervista rilasciata ad Entertainment Tonight Kaplan ha detto: “Kevin Federline la sostiene sul serio. Se la tutela del padre ha un effetto deleterio e dannoso sul suo stato mentale, Britney deve liberarsene. Lui vuole per Britney l’ambiente migliore possibile, in cui lei possa vivere. Inoltre desidera che i suoi figli possano visitare la madre quando vogliono. Tenete presente che quando la tutela è iniziata, i bambini erano piccolissimi. Stiamo parlando di due ragazzi sani e intelligenti che ora hanno 14 e 15 anni e possono giudicare da soli se le cose stanno andando bene o se qualcosa è cambiato“.

A seguito dell’ultima udienza, anche l’ex-marito di Britney, padre dei due figli della popstar, si schiera a favore dell’ex-moglie e supporta la chiusura della tutela. “Lui vuole che lei sia libera e felice, perché la renderebbe automaticamente una mamma felice.” #FreeBritney pic.twitter.com/f0w4SKDAQp — Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) June 26, 2021

Kevin Federline contro Jamie Spears.

Va sottolineato che l’ex marito di Britney Spears nel 2019 ha chiesto un ordine restrittivo nei confronti di Jamie. Il padre della popstar infatti avrebbe alzato le mani su uno dei due figli di Kevin Federline e Britney.

“Kevin è sempre stato un sostenitore di Britney, spera che lei sia in grado di godersi la vita in modo sano e sicuro e non vede l’ora che possa godere dei benefici di essere cogenitrice di due figli adolescenti. Penso che Kevin e Britney siano stati in grado di prendere giuste decisioni che influiscono sui ragazzi e anche sul loro benessere in futuro. Ricordiamoci che Kevin ha voluto un ordine restrittivo nei confronti del padre di Britney. Questo per un alterco fisico tra Jamie e Sean che nel 2019 era poco più che un bambino. L’ordine è ancora in vigore e resterà così per altri due anni”.

Jayden Spears contro suo nonno Jamie.

“Non vado a casa di mia madre da circa due settimane, adesso sono da mio padre e sto benissimo con lui. Le canzoni che preferisco di mia mamma? Credo Baby One More Time e Toxic, mia madre è come una leggenda. Mi piace Sam, penso che sia un bravo ragazzo, è ok. Cosa penso di mio nonno? Che sia uno stro**o e che può morire. Mia nonna invece è fantastica, la miglior nonna al mondo.

Cosa penso del FreeBritney? Non lo so. Sperate che mia madre venga liberata? Diciamo che è quello che sto cercando di fare anche io. Nuova musica? In realtà non l’ho vista fare molta musica recentemente. Una volta le ho chiesto della sua musica e lei mi ha detto ‘Oh, non lo so tesoro, penso che potrei semplicemente chiuderla qui’. Io le ho detto ‘Mio Dio ma cosa dici?’”

Britney Spears & Kevin Federline’s son Jayden recently went viral for saying some inappropriate things about his grandfather, Jamie Spears, on IG Live. F-Fed, unsurprisingly, is “not happy” about the outburst. pic.twitter.com/Ktz15H9LJ7 — E! News (@enews) March 5, 2020