keusyoi Biancheria intima da uomo Slip in cotone Mutande da uomo Boxer Pantaloncini Elastici Mutandine Maschili

SPECIFICHE

Materiale: cotone, spandex.

Sessualmente suggestivo: No

Immagine oscena: no.

Tipo di motivo: solido

Slip e boxer: boxer

Genere: uomo

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 3 marzo 2023Produttore ‏ : ‎ HinewsaASIN ‏ : ‎ B0BXDHV5R1Riferimento produttore ‏ : ‎ SJ826

Traspirante umidità: la tecnologia morbida e confortevole aiuta a trattenere l’umidità per mantenerti fresco e asciutto tutto il giorno.

Elastan

Chiusura: Elastico

Lavabile solo a mano

Facile manutenzione: getta questi boxer slip in lavatrice il giorno del bucato

Opzioni di dimensioni e colore: la nostra vasta gamma di taglie e colori della biancheria intima da uomo significa che abbiamo qualcosa per tutti, il tutto rendendo lo shopping semplice.

Chi siamo: Se avete domande, non esitate a contattarci!

35,02€