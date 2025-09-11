Kety Fusco a Trieste: il Futuro dell’Arpa Elettrica

Il Festival di Trieste – Il Faro della Musica presenta un evento speciale che ha attirato molta attenzione. Il 12 settembre, alle 20.30, il Giardino del Civico Museo Sartorio accoglierà Kety Fusco, una musicista innovativa che sta ridefinendo il ruolo dell’arpa nel panorama musicale.

Organizzato dalla Società dei Concerti Trieste in collaborazione con il Comune di Trieste, l’appuntamento rientra nella sezione “Nuovi Orizzonti” del festival, dedicata alla sperimentazione. Kety Fusco, artista emergente di origini italo-ticinesi, porterà al pubblico sonorità elettroniche attraverso il suo strumento, presentando il suo nuovo album “Bohème”, in uscita il 19 settembre. Le sue reinterpretazioni di compositori come Puccini, Satie e Beethoven si uniranno a creazioni originali, dando vita a uno spettacolo che combina concerto, live set e installazione sonora.

Definita “regina dell’arpa elettrica” da Swiss Live Talents CH, Kety ha recentemente incantato il pubblico di Sanremo, esibendosi con Joan Thiele e Frah Quintale. Dopo aver conseguito un Master in Music Performance, ha suonato con orchestre prestigiose e come solista, guadagnando riconoscimenti con le sue interpretazioni di opere come le “Danze sacre e profane” di Debussy.

Il suo percorso musicale, iniziato con “Floating Fragments”, ha attirato l’attenzione di Sugar Music, che ha prodotto il suo album di debutto “DAZED”. La sua carriera è proseguita con esibizioni in eventi significativi, tra cui l’Arena di Verona e la Royal Albert Hall di Londra.

In caso di maltempo, il concerto si terrà in Sala Lelio Luttazzi a Magazzino 26 Porto Vecchio. Maggiori informazioni sul festival si trovano sul sito ufficiale. Durante l’evento, la sede di CiviBank in Piazza Unità d’Italia fungerà da Infopoint e Biglietteria.