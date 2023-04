Kesha spiazza con il suo ritorno, ecco i nuovi singoli Fine Line e Eat The Acid

A più di tre anni da Raising Hell e dall’album High Road, Kesha oggi è tornata con due nuovi singoli, Fine Line e Eat The Acid. Nessuna ballad strappalacrime e nemmeno pezzi confezionati per farci ballare, questo è un comeback che spiazza, perché Kesha ha sperimentato un sound più cupo del solito e sembra che per questo ritorno la cantante abbia preferito concentrarsi sul raccontarsi, piuttosto che strizzare l’occhio a radio e classifiche. La popstar parla di avvocati e dottori che hanno cercato di zittirla e tra le righe ci sono anche dei riferimenti nemmeno troppo vaghi alla battaglia con Dr Luke. Non ci avrà regalato dei brani pop orecchiabili, ma se non altro è un ritorno coraggioso e interessante.

GAG ORDER. THE ALBUM. MAY 19.

EAT THE ACID. FINE LINE. APRIL 28. pic.twitter.com/XTyGaXRY2R — kesha (@KeshaRose) April 25, 2023

Eat The Acid, traduzione.

Non vuoi essere cambiato come ha cambiato me

Non vuoi essere cambiato come ha cambiato me

Ho schivato divinità che non volevo

(Non vuoi essere cambiato come ha cambiato me)

Mi ero abituato a perdermi

(Non vuoi essere cambiato come ha cambiato me)

Non mi sono mai sentito di appartenere

(Non vuoi essere cambiato come ha cambiato me)

È venuto fuori che mia madre non aveva torto

(Non vuoi essere cambiato come ha cambiato me)

Hai detto: “Non mangiare mai l’acido

Se non vuoi essere cambiato come ha cambiato me”

Hai detto: “Tutti i bordi sono diventati così frastagliati ora”

Tutto ciò che hai visto allora non può essere invisibile

Ieri sera ho visto tutto

Ieri sera ho parlato con Dio

Non vuoi essere cambiato come ha cambiato me

Non vuoi essere cambiato come ha cambiato me

Lo giuro su Dio, ho chiuso gli occhi

Ho sentito una voce nella mia mente

L’Universo ha detto: “Adesso è il tuo momento”

E mi ha detto: “Va tutto bene”

Hai detto: “Non mangiare mai l’acido

Se non vuoi essere cambiato come ha cambiato me”

Hai detto: “Tutti i bordi sono diventati così frastagliati ora”

Tutto ciò che hai visto allora non può essere invisibile

Hai detto: “Non mangiare mai l’acido

Se non vuoi essere cambiato come ha cambiato me”

Hai detto: “Tutti i bordi sono diventati così frastagliati ora”

Tutto ciò che hai visto allora non può essere invisibile

Ieri sera ho visto tutto

Ieri sera ho parlato con Dio

Non vuoi essere cambiato come ha cambiato me

Non vuoi essere cambiato come ha cambiato me

Ho cercato risposte per tutta la vita

Morto nel buio, ho visto la luce

Io sono quello che ho combattuto tutto il tempo

L’odio non ha posto nel divino

Nel divino

Nel divino

Posto nel divino

Hai detto: “Non mangiare mai l’acido

Se non vuoi essere cambiato come ha cambiato me”

Hai detto: “Tutti i bordi sono diventati così frastagliati ora”

Tutto ciò che hai visto allora non può essere invisibile

Hai detto che “L’Universo è magico

Basta aprire gli occhi, i segni stanno aspettando”

Hai detto: “Non mangiare mai l’acido

Se non vuoi essere cambiato come ha cambiato me”

Ieri sera ho visto tutto

Ieri sera ho parlato con Dio

Non vuoi essere cambiato come ha cambiato me

Non vuoi essere cambiato come ha cambiato me

Kesha, Fine Line, traduzione.

C’è una linea sottile che ho camminato

E cercare di bilanciare è estenuante

È qui che mi avete spinto voi

Non sorprenderti se la merda diventa brutta

Tutti i dottori e gli avvocati mi hanno tagliato la lingua dalla bocca

Ho nascosto la mia rabbia, ma puttana guardami adesso

Sono in cima alla montagna con una pistola puntata alla testa

Sono più grande di Gesù o meglio morto?

C’è una linea sottile tra genio e follia

C’è una linea sottile tra spezzato e spezzato

Ho passato tutta la mia vita a cercare di cambiare quello che dicono di me

Stanco di camminare su quella linea sottile

La linea sottile tra il vendere e l’essere comprati

La linea sottile tra il famoso e l’essere dimenticato

È ora che io scenda dalla croce

Stanco di camminare su quella linea sottile

Mi sento più al sicuro nel silenzio

E sono così dannatamente stufo di combattere

La verità continua a ruggire come un leone

Sì, quella sarà la croce su cui morirò

Gli anni continuano a trascinarsi, sono alla fine della mia corda

Il cappio si fa sempre più stretto, sento il sapore del sangue in gola

Non chiamarmi combattente, non chiamarmi scherzo

Non ne hai idea, credimi, non lo saprai mai

C’è una linea sottile tra speranza e delusione

Tra ciò che è giusto e ciò a cui ci siamo appena abituati

Per tutta la vita ho avuto qualcosa da dimostrarti

Stanco di camminare su quella linea sottile

La linea sottile tra sopravvivere e vivere

E, Dio, alcune cose non dovrebbero mai essere perdonate

Indovina un po? Sono stufo di fingere per te

Linea sottile, linea sottile, linea sottile

Linea sottile, linea sottile, linea sottile

Questa vita non è mai stata mia

Questa vita non è mai stata mia

Questa vita non è mai stata mia

Non posso continuare a perdere tempo

Non posso continuare a perdere tempo

C’è una linea sottile tra ciò che conta e ciò che non conta

Tra lasciarsi andare e arrendersi

C’è una linea sottile tra ciò che è divertente

E cosa sta solo sfruttando il dolore

Ma ehi, guarda tutti i soldi che abbiamo fatto con me