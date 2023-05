Kesha pubblica il nuovo album: ascolta Gag Order

Kesha è tornata oggi e ha pubblicato nella sua interezza il suo quinto album studio dal titolo Gag Order.

Kesha has released her new album ‘GAG ORDER.’ https://t.co/lDkn0oj5cY — Pop Base (@PopBase) May 19, 2023

Gag Order è uscito distanza di tre anni da High Road, album che ha pubblicato a gennaio del 2020 e che non ha potuto promuovere a causa della pandemia.

Purtroppo però, anche in questo caso, il nuovo disco non ha niente a che vedere con i suoi vecchi successi. Sono ormai lontanissimi i tempi di quando la cantante – che ancora si chiamava Ke$ha col simbolo del dollaro e collaborava con Dr Luke – primeggiava in classifica con hit del calibro di Tik Tok, Blah Blah Blah, Take It Off, We R Who We R, Blow e Die Young. Solo per elencarne alcune.

Kesha è tornata con Gag Order

L’unico brano che merita di Gag Order è Only Love Can Save Us Now, che la stessa Kesha ha promosso sui social come “una preghiera disperata e rabbiosa, una chiamata alla luce quando tutto sembra perduto”; anche se purtroppo non a niente a che fare con Praying, ultimo singolo della cantante che OGGETTIVAMENTE è bello. Era il 2017. Da allora il niente.