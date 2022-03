Ormai sono più di 6 anni che va avanti la guerra a colpi di processi tra Kesha e Dr.Luke. Le ultime notizie rilevanti risalgono al febbraio 2020 quando un giudice di New York ha stabilito che la popstar ha diffamato il produttore nel momento in cui ha rivelato a Lady Gaga che – proprio come lei – anche Katy Perry aveva subito abusi.

La cantante è ricorsa in appello e nel giugno del 2021 ha avuto un piccolo successo. Un tribunale infatti le aveva garantito che nel caso avesse dimostrato di non aver mai diffamato davvero Dr. Luke, lui le avrebbe dovuto rimborsare tutte le costosissime spese legali. Ieri però c’è stato un colpo di scena, perché una corte d’appello dello Stato di New York ha revocato all’unanimità la sentenza del giugno 2021. Insomma, Kesha non sarà in grado di recuperare le sue spese legali anche se vincerà la causa per diffamazione che il suo ex produttore musicale ha intentato contro di lei. In ogni caso il Dr.Luke non tirerà fuori un Euro.

Kesha e la reazione alla battaglia legale persa con Dr Luke.

Come se non bastasse molte delle accuse di Kesha non verranno prese in considerazione perché ‘attribuibili a fatti troppo vecchi’, mentre la causa di Dr.Luke va avanti, visto che lui accusa la cantante per cose successe tra il 2014 e il 2016, quando lei parlava ‘degli abusi subiti anni prima’.

“L’uomo sostiene che lei all’epoca ha iniziato ha diffamarlo nel tentativo di ottenere un contratto migliore. – riporta Rolling Stone – Kesha ha portato le sue accuse nei tribunali di New York, dove sono state respinte in gran parte sulla base del fatto che sono semplicemente troppo vecchie. La causa di Dr.Luke invece continua normalmente”.

Dopo le brutte notizie di ieri la cantante di Tik Tok ha scritto su Instagram: “Quando non ti è permesso dire niente e comunque non ci sono parole“. E intanto sui social è riesploso il movimento ‘Free Kesha’.