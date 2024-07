Kesha con Joyride supera Katy Perry e la sua Woman’s World

Le cose non stanno andando troppo bene per Katy Perry, il suo attesissimo comeback non è partito con il piede giusto. Prima la polemica legata al coinvolgimento di Dr Luke nella realizzazione del singolo e adesso i numeri che non sono certo degni del nome di Katy. Dopo un tiepido debutto (qui i dati), la situazione negli ultimi giorni è anche peggiorata per Woman’s World. Ma se il ritorno della Perry sta andando peggio del previsto, quello che Kesha ha avuto tutt’altra accoglienza da parte del pubblico.

Joyride di Kesha supera Woman’s World di Katy Perry.

Woman’s World a meno di una settimana dalla sua uscita è sprofondata alla 74esima posizione su iTunes USA, mentre Joyride è stabile alla 47. Nella Spotify Daily Chart USA le cose vanno anche peggio per Katy, che è uscita dalla top 200, mentre Kesha è ancora presente alla 144.

Numeri a parte una cosa è certa: quello della musica non è ancora un woman’s world. Non c’è traccia di una cantante donna nella top 10 di iTunes USA, dove invece ci sono: Tom MacDonald, John Rich, Shaboozey, 50 Cent, Post Malone, Kendrick Lamar, Jelly Roll, Eminem, Hozier, Teddy Swims e Morgan Wallen.

E voi state ascoltando più Joyride o Woman’s World?

"Joyride", by independent artist Kesha, has peaked higher on US Spotify than Katy Perry and Dr. Luke's "Woman's World".

“Joyride” Kesha

USA Spotify #147 ( +13 )

"Joyride" Kesha USA Spotify #147 ( +13 ) Katy Perry? Nowhere to be found

Woman’s World: le posizioni in classifica.

