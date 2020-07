Kenshiro, la sigla: tutta la verità sulla celebre canzone scritta da Claudio Maioli e diventata una delle più amate dei cartoni animati.

La sigla di Kenshiro è una di quelle che hanno fatto la storia della musica per cartoni italiana. Un brano epico, drammatico, intenso, che rimane impresso fin dal primo ascolto, e che ha contribuito fortemente al successo di uno degli anime più amati nel nostro paese. Eppure, non tutti sanno che quello stesso brano così emozionante era, o meglio avrebbe dovuto essere, solo un jingle pubblicitario! Lo ha rivelato il suo autore, Claudio Maioli, in un’intervista a La Repubblica.

Kenshiro: la sigla era una pubblicità

Sembra incredibile, ma l’epica canzone di Kenshiro doveva in realtà essere il jingle pubblicitario di una marca di caramelle. Lo ha rivelato il suo autore, Claudio Maioli, musicista, autore e compositore che ha lavorato in passato anche con Lucio Battisti.

“La melodia l’avevo scritta come jingle pubblicitario per una marca di pasticche gommose, che però non andò in porto“, spiega Maioli, “così, quando la RCA mi chiese una sigla per Ken il guerriero, non dovetti fare altro che trovare un ritornello adeguato. E diventò una sigla cult“.

Kenshiro: una sigla leggendaria

Brano inciso per la prima volta nel 1986 da Claudio Maioli sotto il nome d’arte di Spectra, con un testo scritto da Lucio Macchiarella, non fu subito pubblicato nel formato 45 giri. Solo il 9 maggio 2010, a 23 anni dall’uscita ufficiale, Coniglio editore ha deciso di recuperare il brano realizzando un 45 da collezione per i fan, con tanto di provino originale del brano in ‘finto inglese’ sul lato B.

Racconta ancora Maioli al riguardo: “Registrai prima un provino casalingo cantando in finto inglese, poi il testo vero lo scrisse Lucio Macchiarella. Fu la mia prima e unica volta da voce solista. All’epoca non mi resi conto del successo che ebbe, lo scoprii quasi quindici anni dopo grazie all’amore dei fan“.

Di seguito la sigla dell’amato anime giapponese:

