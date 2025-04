Kennedy Jr. Ora Sostiene il Vaccino contro il Morbillo: Le Risposte di Bassetti e Burioni

Dopo tre morti per morbillo negli Stati Uniti, Robert Kennedy Jr, segretario alla Salute, cambia posizione e promuove il vaccino Mpr, contrapponendosi alle sue precedenti posizioni no-vax. Questo cambio è avvenuto in seguito alla morte di tre bambini, due in Texas e uno in New Mexico. Kennedy ha visitato le famiglie delle vittime, parte della comunità mennonita, e ha mobilitato il CDC per aumentare le vaccinazioni.

Tuttavia, il suo dietrofront ha suscitato critiche da parte di esperti come Matteo Bassetti e Roberto Burioni. Bassetti ha sottolineato che il passaggio da una posizione no-vax a una pro-vax potrebbe danneggiare la fiducia nella scienza e nella sanità pubblica, evidenziando che la scienza si basa su evidenze e non su opinioni. Ha inoltre descritto l’attuale situazione sanitaria negli Stati Uniti come incomprensibile.

Burioni ha lanciato un duro attacco contro il negazionismo vaccinale, paragonando queste posizioni alla negazione della gravità. Ha precisato che le morti per morbillo erano evitabili e che la disinformazione è altrettanto pericolosa quanto l’alcol alla guida. Ha avvertito che le conseguenze delle bugie sulla salute ricadono sempre sui più deboli, in particolare sui bambini.

Entrambi gli esperti hanno espresso la loro indignazione per il cambio di rotta di Kennedy, ritenendo che la scarsa coerenza nelle sue affermazioni possa minare la credibilità scientifica e mettere a rischio la salute pubblica.