KENDRICK LAMAR osserva il video di “Squabble Up”

Kendrick Lamar ha recentemente pubblicato un nuovo video musicale per il brano “Squabble Up”, incluso nel suo album “GNX”, rilasciato il 22 novembre. Questo album segue “Mr. Morale & the Big Steppers” e presenta una serie di collaborazioni con artisti come Sounwave, Jack Antonoff, Mustard, Kamasi Washington, SZA, Deyra Barrera e Roddy Ricch. La direzione del video è stata curata da Calmatic e mostra Lamar intento a leggere un libro intitolato “Come essere più simile a Kendrick per principianti”. In un’altra scena, si può vedere un cartello con la scritta “JESUS SAVES GANGSTERS TOO!” che suggerisce un messaggio di inclusività e riscatto.

L’uscita dell’album “GNX” è stata una sorpresa per i fan, dato che è stata effettuata con pochissimo preavviso. Lamar continua a mantenere alta l’attenzione sul suo lavoro e sulla sua carriera, come dimostrato dall’anticipazione per il 2025, anno in cui si esibirà nel 59° Halftime Show del Super Bowl. Questo sarà il suo primo concerto da solo in questa occasione prestigiosa, dopo aver già partecipato nel 2022 a uno spettacolo collettivo con artisti del calibro di Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem e Mary J. Blige.

Lamar è noto non solo per la sua musica innovativa, ma anche per i suoi messaggi profondi e significativi. Il video di “Squabble Up” è un’ulteriore dimostrazione della sua versatilità artistica e della sua capacità di affrontare temi complessi attraverso la sua arte. Attraverso le sue collaborazioni nell’album, riesce a creare un sound ricco e diversificato che continua a sorprendere i suoi ascoltatori.

Questi sviluppi nella carriera di Kendrick Lamar mostrano un continuo impegno verso la crescita artistica e la connessione con i fan. La sua presenza nei principali eventi musicali, come il Super Bowl, indica il suo status di icona culturale e la sua capacità di influenzare e ispirare generazioni di musicisti e ascoltatori. In attesa di nuove evoluzioni nel suo percorso artistico, i fan possono già iniziare a prepararsi per ciò che il 2025 ha in serbo per Kendrick Lamar.