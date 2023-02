Kendrick Lamar in concerto all’Arena di Verona 2023

Il grande rap internazionale torna in Italia nell’estate del 2023. A distanza di meno di un anno dal suo ultimo concerto nel nostro paese, quello al Milano Summer Festival del 2022, Kendrick Lamar ha annunciato il suo ritorno in Italia per un concerto, se possibile, ancora più atteso, all’interno di una delle location più prestigiose al mondo: l’Arena di Verona, ormai aperta al rap in tutti i sensi, dopo l’annuncio dei concerti di Lazza e Sfera Ebbasta. Scopriamo insieme tutti i dettagli sugli eventi di un artista da Premio Pulitzer.

Il concerto di Kendrick Lamar all’Arena di Verona

Ci si chiedeva tra quanto tempo avremmo potuto assistere nuovamente a un live di Kendrick Lamar, che prima del 2022 mancava dal nostro paese da diversi anni. A quanto pare, solo uno. Il rapper sarà infatti protagonista di uno straordinario live all’Arena di Verona.

Kendrick Lamar

La data da segnare con un circoletto rosso sul calendario è il 17 luglio. Sono pochi i dettagli che conosciamo, ma ricordiamo che lo scorso anno con lui ci fu sul palco anche un intero corpo di ballo. I biglietti per l’evento sono disponibili sul circuito TicketOne e nei punti vendita autorizzati dal 5 marzo, con prevendite sul sito ufficiale di Vivo Concerti.

La scaletta di Kendrick Lamar

Il rapper californiano, uno dei musicisti più importanti della sua generazione in tutto il mondo, è reduce dalla pubblicazione dell’album Mr. Morale & The Big Steppers, pubblicato nel maggio del 2022.

Per quanto riguarda la scaletta, è impossibile prevedere quale possa essere in un appuntamento molto speciale, ed è probabile che possa essere diversa rispetto a quella presentata a Milano nel 2022. Per averne un’idea, ecco quali sono quelle cantate in uno dei suoi ultimi live dello scorso anno:

– United in Grief

– N95

– Element

– Worldwide Steppers

– Backsweat Freestyle

– Rich Spirit

– Humble

– Father Time

– m.A.A.d. city

– We Cry Together

– Purole Hearts

– King Kunta

– Loyalty

– Swimming Pools

– Bitch, Don’t Kill My Vibe

– Die Hard

– Lust

– Dna

– Count Me Out

– Money Trees

– Love

– Alright

– Mirror

– Silent Hill

– Crown

– Mr. Morale

– Savior