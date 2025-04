KENDRICK LAMAR e SZA: Guarda il video di “Luther” ora!

Kendrick Lamar ha rilasciato il video ufficiale di “Luther”, una collaborazione con SZA per il progetto “GNX“. Questo brano, caratterizzato da toni ipnotici, mette in luce l’ottima sintonia tra i due artisti, ex compagni di etichetta in Top Dawg Entertainment. La regia del video, contraddistinto da atmosfere cupe e sofisticate, è stata affidata a Karena Evans, già nota per il suo lavoro con Drake. La produzione è realizzata in collaborazione con pgLang, l’etichetta di Lamar e Dave Free.

Il lancio del video anticipa l’inizio del Grand National Tour, che avrà inizio il prossimo weekend a Minneapolis e proseguirà attraverso Stati Uniti, Canada ed Europa. Questo segna il ritorno sul palco dei due artisti dopo la loro esibizione insieme al Super Bowl LIX, dove SZA ha presentato quattro nuove tracce dalla deluxe edition del suo album “SOS: Lana”.

In Italia, Kendrick Lamar e SZA si esibiranno il 2 agosto 2025 allo Stadio Olimpico di Roma. Gli appassionati possono acquistare i biglietti attraverso vari siti come Ticketmaster, Vivaticket e Ticketone. Per ulteriori informazioni sui concerti e sulle novità legate agli artisti, è possibile visitare i loro profili ufficiali sui social media e il sito web di Kendrick Lamar.