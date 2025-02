KENDRICK LAMAR e SZA: Concerto a Roma – Dettagli e Biglietti

Kendrick Lamar e SZA si esibiranno in Italia sabato 2 agosto 2025 allo Stadio Olimpico di Roma, in occasione dell’unica tappa del loro Grand National Tour. La coppia ha presentato il loro progetto artistico durante l’Apple Music Half-Time Show al Super Bowl LIX a New Orleans. Alla 67° edizione dei Grammy Awards, Kendrick Lamar ha conquistato ben 5 premi, tra cui “Registrazione dell’anno” e “Canzone dell’anno” per il suo singolo “NOT LIKE US”. La canzone, che ha scatenato polemiche e dibattiti per il suo diss verso Drake, ha confermato Lamar come una delle figure di spicco dell’hip-hop contemporaneo.

Il Grand National Tour partirà il 19 aprile da Minneapolis e prevede tappe in diverse città, culminando con l’evento esclusivo a Roma. Questo concerto rappresenta un’opportunità imperdibile per i fan di assistere all’evoluzione di un artista che continua a ridefinire il genere rap e la performance musicale. Non mancheranno occasioni per acquistare i biglietti, la cui vendita generale inizierà venerdì 14 febbraio 2025 alle ore 9.00.

Il Grand National Tour promette di essere un’esperienza straordinaria, sottolineando l’importanza di Kendrick Lamar nel panorama musicale attuale. Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, gli interessati possono visitare i siti di Ticketmaster, Vivaticket e Ticketone. Inoltre, sono disponibili collegamenti ai profili social ufficiali di Kendrick Lamar per rimanere aggiornati sulle novità e sugli eventi futuri.