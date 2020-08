Kendall Jenner potrebbe non essere più single. L’unica figlia di Kris Jenner rimasta su piazza, infatti, potrebbe in realtà accasarsi molto presto dato che da mesi starebbe flirtando con un noto sportivo statunitense. Sto parlando di Devin Booker, cestista della squadra NBA dei Phoenix Suns.

Un flirt che durerebbe da mesi (da aprile, come sottolineato da MTV) che sarebbe culminato oggi con l’ennesimo commento di lui ad un post di lei.

Giorni fa Kendall Jenner ha infatti postato un video selfie con solo una emoji di una fragola nella didascalia ed il cestista – da volpino – ha commentato ‘Mi piacciono le fragole‘, ottenendo a sua volta una risposta dalla modella con altre emoji a forma di fragola.

…e se non è amore questo.

DEVIN JUST COMMENT KENDALL’S PIC ON INSTAGRAM 🍓 “I like strawberries” i see you guys 👀 pic.twitter.com/PuLDj4NooU

— kendallxdevin (@kendallxdevin) August 10, 2020