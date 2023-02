KELOYI Cappello Uomo Donna Cappelli Visiera Regolabile Cotone Casuale All’aperto Movimento Berretto

Descrizione prodotto

Cappello Uomo Donna

Fondata nel 2015, KELOYI si è concentrata a lungo sul design, lo sviluppo e la produzione di prodotti per la moda. Ci siamo impegnati a proporre prodotti davvero convenienti basati sulla della qualità del prodotto e sul miglioramento dell’esperienza del cliente.

Qualità e consistenza straordinarie

Cappello da baseball realizzato al 100% in cotone, ogni dettaglio del Cappello è realizzato con cura per darti il massimo comfort, convenienza e moda. Ogni colore è accuratamente selezionato dal designer, sia i sobri modelli classici, sia altri abbinamenti di colore personalizzati, per una maggiore varietà e raffinatezza.

Piacevole aspetto, leader nella tendenza della moda.

Fodera Oxford, non si deforma facilmente

La tesa anteriore del Cappello da baseball è rinforzata con una fodera Oxford, rendendo il Cappello più forte e meno deformabile, più leggero e più duraturo.

Ampia fascia antisudore, comoda e traspirante.

Il Cappello da baseball ha un ampio design della fascia antisudore, per un maggiore assorbimento dell’ umidità, traspirante per garantire il massimo comfort.

Dettagli cuciti a macchina per una lunga durata.

Il pannelletto frontale del Cappello da baseball è cucito a macchina, rendendo il berretto resistente, leggero e di lunga durata.

Quantità per confezione

1 1 1 1 1

Materiale

65% Cotone, 35% Poliestere 100% Cotone 100% Cotone 100% Cotone 100% Cotone

Dimensione

One Size One Size One Size One Size One Size

Classico berretto da baseball regolabile

Il Cappello da baseball è economico ma non ordinario, alla moda ma non indulgente, lo si può godere in varie occasioni come feste, viaggi, attività all’aperto, tempo libero, sport, ecc.

【Traspirante e resistente al sudore】Il berretto è comodo e traspirante, assorbe perfettamente l’umidità e il sudore durante gli sport all’aperto, permettendoti di rimanere sempre fresco e asciutto.

Cotone

Cappello

【Design alla moda】 Vari design di colore, perfetta combinazione di stile classico raffinato e stile alla moda di tendenza, adatto a tutti i tipi di abbigliamento.

【Materiale di alta qualità】 Materiale di alta qualità e con struttura elastica, berretto da baseball leggero e resistente, che non è soggetto a deformazioni.

【Occasioni di utilizzo】 Il cappello è adatto al baseball, alla corsa, al golf e ad altre attività sportive, così come ad altre attività casual.

