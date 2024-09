Kelly Joyce, la concorrente ‘nobile’ di Tale e Quale Show: Chi è?

Kelly Joyce è una cantante francese, conosciuta per il suo stile musicale e per la sua discografia ricca di successi. Il suo debutto avviene nel 2001 con il singolo “Vivre la vie”, parte dell’album omonimo che ha venduto oltre 600.000 copie a livello mondiale. Nello stesso periodo, pubblica anche “Avec l’amour”, canzone che la porta a esibirsi al Festivalbar.

Kelly Joyce ha origini nobili, con un nonno principe e una nonna contessa. Oggi, a 42 anni, parteciperà per la prima volta al talent show “Tale e quale”, dove dovrà interpretare Beyoncé, un compito che si preannuncia alla sua portata, grazie alla sua esperienza nel canto. La sua carriera si è evoluta attraverso diversi generi musicali, ma è particolarmente nota nel panorama jazz. Nel 2007, realizza una cover del brano “Delicate” con il gruppo ucraino Four-Kings, mentre nel 2009 produce “Rendez Vous”, ispirato agli anni ’30, diventato famoso grazie a una campagna pubblicitaria della Wind.

Nel 2011, Joyce collabora con i Berardi Jazz Connection per la riuscita “Love Recipe”, e l’anno successivo lavora con i Four Creckers, partecipando a tournèe e concerti di artisti di fama internazionale come Ben Harper e Norah Jones. La sua sperimentazione musicale continua nel 2014 con l’album “Jazz Mon Amour” (pour l’Afrique), dove riarrangia i suoi successi con sonorità africane. Nel 2015, è la voce della colonna sonora per i Giochi Olimpici Europei di Baku.

Dopo anni di esperienza nel mondo della musica, nel 2021 Kelly Joyce fonda la sua etichetta discografica, la KEMK Records. Sotto questa etichetta, pubblica il singolo “Male Male”, in collaborazione con il trombettista Fabrizio Bosso e il sommelier Gilles Coffi Degboe.

Il percorso di Kelly Joyce dimostra non solo la sua versatilità come artista, ma anche il suo impegno per reinventarsi e superare i propri limiti, come sottolinea nel suo desiderio di spingersi oltre i confini del jazz, entrando nel mondo del talent show. Questo nuovo capitolo della sua carriera rappresenta un’opportunità per esplorare nuove possibilità e interagire con un pubblico più ampio.