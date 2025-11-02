20.6 C
Roma
domenica – 2 Novembre 2025
Spettacolo

Keiichirō Toyama e il segreto del terrore nei videogame horror

Da stranotizie
Keiichirō Toyama e il segreto del terrore nei videogame horror

Keiichirō Toyama, il creatore del primo Silent Hill e di altri famosi giochi horror come Siren e Slitterhead, ha svelato il suo lato più vulnerabile parlando delle sue paure e delle sue ispirazioni. In occasione di Lucca Comics & Games, ha condiviso alcune riflessioni sul suo approccio al genere.

Toyama ha spiegato che la paura nasce principalmente dall’ignoto. Oggi, grazie alla tecnologia, abbiamo accesso a spiegazioni immediate per quasi ogni fenomeno, il che riduce il senso di mistero che caratterizza il genere horror. Secondo lui, i fan cercano proprio questa esperienza di fronte all’ignoto nelle loro storie.

Ha inoltre sottolineato l’importanza della paura nella vita umana, legata alle nostre esperienze e istinti. In un passato in cui la morte era più visibile, oggi il tema è spesso considerato un tabù. Tuttavia, ogni giorno ci confrontiamo con la natura dell’esistenza, anche se il tema resta nascosto nella nostra società.

Parlando dell’uso dell’intelligenza artificiale nel design dei videogiochi, Toyama ha mostrato entusiasmo per le nuove tecnologie. Crede che l’AI possa sorprendere i creatori, dando vita a idee inaspettate. Ha condiviso un’esperienza personale in cui ha utilizzato un’AI per rivivere conversazioni con un amico scomparso, sentendosi connesso a qualcosa di unico.

Riguardo al game design, ha descritto come Silent Hill utilizzi elementi come nebbia e oscurità per nascondere il pericolo, creando un’atmosfera di suspense. In Siren, ha adottato una tecnica che permette di vedere attraverso gli occhi dei nemici, aumentando la sensazione di minaccia.

Infine, Toyama ha rivelato che, nonostante la sua soddisfazione iniziale per Silent Hill, non si aspettava un successo così duraturo e influente.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Fiere in Italia: strategie per un impatto promozionale efficace
Articolo successivo
Screening gratuito tumore prostata in Italia: previeni ora
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.