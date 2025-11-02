Keiichirō Toyama e il segreto del terrore nei videogame horror

Keiichirō Toyama, il creatore del primo Silent Hill e di altri famosi giochi horror come Siren e Slitterhead, ha svelato il suo lato più vulnerabile parlando delle sue paure e delle sue ispirazioni. In occasione di Lucca Comics & Games, ha condiviso alcune riflessioni sul suo approccio al genere.

Toyama ha spiegato che la paura nasce principalmente dall’ignoto. Oggi, grazie alla tecnologia, abbiamo accesso a spiegazioni immediate per quasi ogni fenomeno, il che riduce il senso di mistero che caratterizza il genere horror. Secondo lui, i fan cercano proprio questa esperienza di fronte all’ignoto nelle loro storie.

Ha inoltre sottolineato l’importanza della paura nella vita umana, legata alle nostre esperienze e istinti. In un passato in cui la morte era più visibile, oggi il tema è spesso considerato un tabù. Tuttavia, ogni giorno ci confrontiamo con la natura dell’esistenza, anche se il tema resta nascosto nella nostra società.

Parlando dell’uso dell’intelligenza artificiale nel design dei videogiochi, Toyama ha mostrato entusiasmo per le nuove tecnologie. Crede che l’AI possa sorprendere i creatori, dando vita a idee inaspettate. Ha condiviso un’esperienza personale in cui ha utilizzato un’AI per rivivere conversazioni con un amico scomparso, sentendosi connesso a qualcosa di unico.

Riguardo al game design, ha descritto come Silent Hill utilizzi elementi come nebbia e oscurità per nascondere il pericolo, creando un’atmosfera di suspense. In Siren, ha adottato una tecnica che permette di vedere attraverso gli occhi dei nemici, aumentando la sensazione di minaccia.

Infine, Toyama ha rivelato che, nonostante la sua soddisfazione iniziale per Silent Hill, non si aspettava un successo così duraturo e influente.