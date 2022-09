Kebidumei 25DB Antenna TV Digitale Interna Ad Alto Guadagno 8K 4K 1080P HDTV Antenna Per DVB-T DVB-T2 500 Mile HD VHF UHF Ricevitore di Segnale

Specifica:

1. Frequenza di lavoro: VHF (172-240 Mhz)/UHF (470-860 Mhz)

2. VSWR: ≤1,5

3. Impedenza: 75 Ω

4. Guadagno LNA: 25dB

5. Gamma di ricezione: 500 miglia

6. Dimensioni: 210 * 130 * 0,8 mm

7. Cavo: 1.5C-2V/Nero L=3M

8. Connettori: F maschio

9. Polarizzazione: lineare

10. Tensione: 5 V

11. Connettore di alimentazione: TV F

12. Consumo di corrente: 20 mA

13. Temperatura di funzionamento: -45 ~ 85 ℃

14. Temperatura di conservazione: -45 ~ 85 ℃

Quanti canali gratuiti puoi ottenere?

dtv.gov/maps: scopri dove si trovano le torri di trasmissione nella tua zona.

Antenna Web: scopri quanti canali GRATUITI sono disponibili dalle tue emittenti locali

Fornisce elenchi di canali disponibili, mappe di copertura e mappe di analisi dinamiche del segnale per qualsiasi posizione.

Si prega gentilmente di essere notato!

1. Se la TV non dispone di un sintonizzatore integrato, è necessario un Set Top Box per inserire i segnali HDTV.

2. Se il segnale non è soddisfacente o sono disponibili solo pochi canali, provare a collegare l’amplificatore. Tenere l’antenna TV lontana da fonti di interferenza, tenere l’antenna TV lontana da quei dispositivi ad alto consumo energetico, come condizionatori d’aria, ascensori , asciugacapelli e forno a microonde ecc. Aree con grandi ostruzioni come valli, montagne, edifici, ecc

3. La potenza del segnale dell’antenna può variare in base alla distanza dalla torre, al terreno e alle condizioni meteorologiche. Riposizionare l’antenna in una posizione diversa, se necessario. È meglio che l’antenna sia in linea di vista con le torri TV ed evitare ostacoli. Effettuare sempre una nuova scansione dei canali dopo aver spostato l’antenna.