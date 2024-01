Keanu Reeves arriva in Italia con i Dogstar

L’attore e bassista si esibirà con il suo gruppo in quattro città italiane.

Keanu Reeves, conosciuto per aver interpretato tra gli altri ruoli Neo nella tetralogia “Matrix”, sarà in Italia il prossimo giugno, ma questa volta non farà parte di alcun set cinematografico. L’attore, infatti, giungerà nel nostro paese per esibirsi come bassista insieme ai Dogstar, il suo gruppo musicale.

Le esibizioni si terranno il 23 giugno a Gardone Riviera, il 24 a Udine, il 29 a Bologna ed il 30 giugno a Torino, dove il gruppo suonerà in anteprima al Sonic Park, nella cornice delle ex Officine Grandi Riparazioni (OGR). I biglietti sono già disponibili online.

Chi sono i Dogstar?

La rock band californiana dei Dogstar è nata nel 1991, ed inizialmente era composta dal cantante e chitarrista Bret Domorose, da Robert Mailhouse nel ruolo di batterista, da Gregg Marc Miller alla chitarra e voce (fino al 1995), e da Keanu nei cori e basso.

Il gruppo, il cui stile spazia dal grunge all’indie rock passando per il punk, è rimasto attivo e ha raggiunto un discreto successo tra la metà degli anni ’90 e gli inizi del nuovo millennio. L’attenzione che i media hanno dato alla band pare perlopiù essere scaturita dalla presenza stessa dell’attore e batterista Keanu Reeves.

Dopo essersi sciolti nel 2002, i membri dei Dogstar hanno intrapreso carriere diverse fino al 2022. Grazie alla pandemia, infatti, la band attualmente composta da Keanu Reeves, Robert Mailhouse e Bret Domroes, ha rincominciato a fare musica dopo vent’anni dal suo scioglimento.

Il ritorno ufficiale del trio è scaturito con un concerto privato ed un live tenutosi nel maggio 2023. Dopodiché i Dogstar hanno pubblicato nell’ottobre 2023 un nuovo album dal titolo “Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees“, che ha raggiunto diversi apprezzamenti sia da parte del pubblico che dalla critica.

Non ci resta che attendere il mese di giugno per poter assistere dal vivo all’esibizione di Keanu Reeves!