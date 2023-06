KD3 4K Google TV Stick Android 11 Assistente Google certificato Netflix 2G 8G HDR AV1 Dolby Audio (OTG gratuito all’interno)

KD3 Google TV Stick Netflix 4K Android 11 con Google e Netflix Dual Certified,Un carico di app di intrattenimento. Sfoglia oltre 400.000 film ed episodi TV, oltre a milioni di brani. E riproduci in streaming, ottieni uno streaming veloce e goditi un’immagine cristallina fino a 4K e colori più luminosi con HDR.

Dimensioni del palmo sottile (92,5×29,5×14,5 mm),Facile da trasportare, con soli 30 g, la chiavetta TV KD3 è appena percettibile e abbastanza piccolo da stare facilmente in tasca. I cavi sono un ricordo del passato: basta collegare lo stick a una TV, monitor o proiettore con porta HDMI e avrai una smart TV!

Ultra-veloce ultimo processore Amlogic S905Y4 64 bit quad core ARM Cortex A35, GPU: ARM G31 MP2 OpenGL ES 3.2 motore grafico e nuovissimo telecomando BT ad attivazione vocale. dillo, cercalo.

Supporto AV1: accesso istantaneo ai contenuti online codificati AV1 e 4K HDR, godendoti la fantastica esperienza TV. Video dai colori più brillanti per meno dati, risparmia dal 20% al 30%.

Ampia compatibilità di Google PlayStore.

4K Ultra HD (Uscita video ad alta definizione: 4K*2K@30fps e 4K*2K*60fps) e Dolby Audio,Microsoft Playready,Google Widevine L1,HDR 10, HDR+/HLG,HDCP 2.2 supportato

TV Netflix 4K, puoi utilizzare i programmi Netflix 4K con il telecomando standard nella confezione

Prime Video 4K

Disney+

Youtube 4K

Spotify

OS: Android 11.0 con sistema operativo Google TV

Rapida DDR4 2GB SD RAM e 8GB ROM

WiFi: supporto 2.4G/5G integrato IEEE 802.11 a/b /g/n/ac 2T2R

BT 5.0

Il pacchetto include:

1 x chiavetta Google TV KD3

1 x alimentatore

1 x telecomando vocale (2 batterie AAA non incluse)

1 cavo HD

1 cavo USB (per alimentazione)

1 manuale utente

1 cavo OTG gratuito (può espandere lo spazio di archiviazione)

Mini Body, Monster Inside – KD3 4K Smart Stick è dotato di un potente processore con quad-core ARM Cortex-A35 e 2 GB di RAM super large per offrirti una visualizzazione e un funzionamento fluidi. KD3 è solo la metà delle dimensioni di un TV box convenzionale e può essere perfettamente nascosto sul retro del televisore, con prestazioni fenomenali.Usa la tua voce. Premi il pulsante dell’Assistente Google sul telecomando e chiedi di cercare un programma TV specifico o per stato d’animo, genere, attore e altro, Chiedi a Google e dì “Cosa devo guardare?” E usa il telecomando per controllare il volume, cambiare ingresso, riprodurre musica e ottenere risposte sullo schermo.KD3 è un sistema operativo Google TV completamente nuovo e puoi impostare più membri della famiglia (fino a 6) inclusi i bambini… come fa l’ultimo CCWGTV. possiedi, non più stanco di trovare programmi.Dolby Audio, Microsoft Playready, supporto per Google Widewine L1. 2.4G/5G Dual WIFI e Bluetooth 5.0, HDMI 2.0, supporto HDR10+, 4Kp60 con immagini mozzafiato.

69,99 €