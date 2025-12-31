7.3 C
Kazuyoshi Miura sfida il tempo nel Giappone

Kazuyoshi Miura, noto in passato come King Kazu, sta per entrare nella sua 41esima stagione da calciatore professionista. A febbraio compierà 59 anni, ma nonostante l’età avanzata, Miura continua a sfidare il tempo con la stessa passione e dedizione di sempre. La sua perseveranza potrebbe essere paragonata a quella di altri atleti come Valentino Rossi o LeBron James, ma nel caso di Miura, sembra esserci qualcosa di diverso.

La cultura giapponese e il concetto di ikigai, ovvero la ragione profonda della propria esistenza, potrebbero essere alla base della sua scelta di continuare a giocare a calcio. In Giappone, l’idea di ritirarsi completamente a vita privata dopo una certa età non è molto radicata e gli anziani sono considerati custodi di saggezza e maestria. Miura afferma che la sua passione per il calcio non è mai cambiata e continua a muovere la palla con la stessa fiamma di sempre.

Tuttavia, la sua scelta di continuare a giocare ha sollevato un dibattito. Da un lato, c’è la tenerezza per chi non tradisce la propria passione e il bambino che è stato, dall’altro, la sensazione che per restare speciali non bisogna diventare un monumento ambulante. La longevità nello sport sembra essere diventata una forma superiore di narrazione e Miura è un esempio di come il corpo possa non arrendersi, ma anche di come ogni minuto in campo possa essere una trattativa con il presente.

