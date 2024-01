Kaya Jones delle Pussycat Dolls: “Non supererò mai quello che ho fatto”

Kaya Jones è stata una delle prime Pussycat Dolls, ma di quel periodo non ha un bel ricordo.

“Con le Pussycat Dolls abbiamo venduto oltre 50 milioni di singoli in tutto il mondo e 30 milioni di album, ho pure vinto un Grammy, ma niente di ciò mi ridarà indietro i miei bambini“. L’allusione è ai tre aborti che ha affrontato nel corso degli anni.

“Con le Pussycat Dolls mi sono sentita come se fossi schiava del mio sogno. Non avevo accesso a pensieri personali, spazio, scelte e decisioni. Ero una merce di proprietà. Quello che mangiavo lo sceglievano per me e dove vivevo era deciso per me. Non potevo avere neanche un figlio, un punto di controllo che alla fine uno arriva a chiedersi ‘ma io chi sono?’.