Katya, nota ai più per aver preso parte alla settima edizione di RuPaul’s Drag Race, ha pubblicato qualche giorno fa il suo primo ep, Vampire Fitness, che contiene anche Ravioli, una traccia interamente cantata in italiano, lingua che la drag queen sta studiando da pochi mesi.

Il testo di Ravioli è puro dadaismo. Qualcuno avverta M¥SS KETA che qua ci scappa un featuring pazzesco.

Ra-vi-o-li

Ra-vi-o-li

Ra-vi-o-li

Ra-vi-o-li

Ingrassiamo

Ci innamoriamo

Poi mangiamo

E all’inferno bruciamo

Ingrassiamo

Ci innamoriamo

Poi mangiamo

E all’inferno bruciamo

Riesci ad indovinare gli ingredienti dei miei ravioloni?

La ricetta è nella mia famiglia da generazioni

Piscio di gatto

Piscio di ratto

Piscia umana

Merda umana

Merda di gatto

Merda di ratto

Merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda

Ra-vi-o-li

Ra-vi-o-li

Ra-vi-o-li

Ra-vi-o-li

Guarda cosa ho preparato

Spero tu sia affamato

Delizioso

Appetitoso

Soddisfacente

Rinvigorente

Delizioso

Appetitoso

Soddisfacente

Rinvigorente

Piscio di gatto

Piscio di ratto

Piscia umana

Merda umana

Merda di gatto

Merda di ratto

Merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda

Ra-vi-o-li

Ra-vi-o-li

Ra-vi-o-li

Ra-vi-o-li

Guarda cosa c’è per cena

Spero tu sia in vena

Cosa vuoi da bere?

Del vino va bene?

Mangia la mia gatta

Sono una cuoca matta

Ra-vi-o-li

Ra-vi-o-li

Ra-vi-o-li

Ra-vi-o-li

Un cibo sano e nutriente

Uniamo tutta la gente



LEI HA VINTO TUTTO PER ME CON QUESTA CANZONEhttps://t.co/y8a5iG4D6i

Ravioli di Katya completamente in italiano MI STO SENTENDO MALE A CULTURAL RESET

RAVIOLI DI KATYA COME NUOVO PILASTRO DELLA STORIA DELLA MUSICA ITALIANA

Sto ascoltando Ravioli di Katya e sono piegato in due dalle risate

LOVING THE NEW ITALIAN NATIONAL ANTHEM BY @katya_zamo pic.twitter.com/yaXB8PC8uP

— Gion Uozzon È Ghei (@blavckwidowx) November 13, 2020