Dopo il flop di Smile Katy Perry il mese scorso è tornata con un bel pezzo dance, When I’m Gone. Questa collaborazione con Alesso è tutto quello di cui avevamo bisogno, del sano pop danzereccio, orecchiabile e con un ritornello che riesci a canticchiare dopo mezzo ascolto. Nonostante il singolo sia più che valido sta salendo a fatica su iTunes USA (adesso si trova alla 70esima posizione).

Oggi però è uscito il video musicale di When I’m Gone e speriamo che questo faccia scattare una scalata della canzone. La clip è allo stesso livello del brano. Cambi d’abito, coreografie, effetti speciali e finalmente il ritorno al castano, anche solamente per quest’ultimo motivo dovremmo tutti regalare una decina di visualizzazioni a Katy Perry. Per quanto mi riguarda questo comeback è più che promosso e se la lasciamo floppare ci meritiamo il coma del pop e delle sue icone.

the W.I.G. fun ain’t over just yet! 🤗 go to https://t.co/7Y5ZygezRT for a chat with me and @alesso about #WHENIMGONE right before the @youtube premiere at 8:00p PT 🦾 (and tag me in all ur videos after u learn that choreo i kno u will 💃🕺) pic.twitter.com/etXZDLTlQK — KATY PERRY (@katyperry) January 11, 2022

Katy Perry, When I’m Gone: la traduzione del nuovo singolo.

Quando me ne vado, non me ne vado mai davvero

Pensi di andare avanti

Ma non sarà per molto, vedrai

Quando me ne vado, non me ne vado mai davvero

Pensi di andare avanti

Ma nessuno si sentirà come, si sentirà come

Hai pensato che sarebbe stato facile

Facile dimenticarmi

Lasciare andare i ricordi

Ora il tuo letto è vuoto

E ti stai svegliando sudato

Sono ancora nei tuoi sogni selvaggi

A tarda notte, mi chiami, mi chiami

Fai di tutto per tenermi vicino

Beh, dovresti sapere che sarà, sarà

È così difficile per te lasciarmi andare

Quando me ne vado, non me ne vado mai davvero

Pensi di andare avanti

Ma non sarà per molto, vedrai

Quando me ne vado, non me ne vado mai davvero

Pensi di andare avanti

Ma nessuno si sentirà come, si sentirà come

No, non dimenticherai mai

Quando me ne vado, non me ne vado mai davvero

Pensi di andare avanti

Ma nessuno si sentirà come, si sentirà come

Stai inseguendo il pericolo

È solo nella tua natura

Cercami negli estranei (Ah-ah-ah-ah)

Tutte queste belle facce

Nessuno può sostituirlo

Sono sempre la tua preferita