Katy Perry torna in Italia: Lucca Summer Festival 2026!

✨ Dopo il sold out del Live di questo weekend all’Unipol Arena di Bologna, Katy Perry annuncia il suo ritorno in Italia con un nuovo, imperdibile appuntamento!
A luglio la superstar mondiale si esibirà al Lucca Summer Festival, nell’incantevole scenario delle Mura Storiche di Lucca per la sua unica data italiana del 2026!
A luglio la superstar mondiale si esibirà al Lucca Summer Festival, nell’incantevole scenario delle Mura Storiche di Lucca per la sua unica data italiana del 2026!
📆 19 luglio 2026 | Lucca, Lucca Summer Festival – Area Mura Storiche
🎫 Biglietti in vendita generale da venerdì 7 novembre alle 11.00 su !
🚀 Scopri tutte le info su