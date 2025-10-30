21.6 C
Katy Perry torna in Italia: Lucca Summer Festival 2026!

Katy Perry torna in Italia: Lucca Summer Festival 2026!

✨ Dopo il sold out del Live di questo weekend all’Unipol Arena di Bologna, Katy Perry annuncia il suo ritorno in Italia con un nuovo, imperdibile appuntamento!
A luglio la superstar mondiale si esibirà al Lucca Summer Festival, nell’incantevole scenario delle Mura Storiche di Lucca per la sua unica data italiana del 2026!

📆 19 luglio 2026 | Lucca, Lucca Summer Festival – Area Mura Storiche

🎫 Biglietti in vendita generale da venerdì 7 novembre alle 11.00 su !

🚀 Scopri tutte le info su

