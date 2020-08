Smile, il nuovo album di Katy Perry, uscirà fra circa un mese (più precisamente il prossimo 28 agosto) e per alleviare l’attesa la cantante ha realizzato un podcast in cui ne ha parlato un po’ svelandone aneddoti e curiosità.

Per prima cosa ha dichiarato che in Smile ci saranno tracce di Max Martin, il produttore che l’ha portata al successo con hit del calibro di California Gurls, Last Friday Night, Teenage Dream, Roar e Dark Horse.

Katy Perry revealed during #SmileSundays that Max Martin worked on her new album, #Smile. 📀 pic.twitter.com/XtJ6zV7wWm — Pop Crave (@PopCrave) August 2, 2020

Poi ha dichiarato che gran parte delle tracce di Smile (album) avranno un proprio video e che Smile stesso (singolo) avrà un video ufficiale che uscirà il prossimo 14 agosto. Inoltre ha fatto ascoltare un’anteprima di un nuovo brano, Not The End Of The World. Ascoltalo premendo play:

E le curiosità non sono finite qua, perché vi ricordate quando Katy Perry ha condiviso su Twitter una copertina di Smile realizzata da un fan con tanto di commento “Per il prossimo album ti chiamerò“? Bene, non è importato aspettare “il prossimo album”, perché la vecchia cover di Smile è stata cestinata ed è stata usata quella del fan. Oltre la sua altre quattro che vanno ad impreziosire proprio tutto il progetto.

In vendita usciranno infatti cinque versioni di Smile con copertine differenti (ma stesse tracce). Quale vi piace di più e quindi quale acquisterete?