Katy Perry sul nuovo album: messaggio a chi non ha apprezzato gli ultimi due

Dal 2008 al 2013 Katy Perry è stata la regina delle vendite ed ha collezionato un record dopo l’altro, ma qualcosa è cambiato con il comeback del 2017. Witness non è stato apprezzato dal grande pubblico come i precedenti lavori e in USA ha ottenuto ‘solo’ un oro, rispetto ai cinque platino di Prism e i nove di Teenage Dream. Con Smile poi le cose non sono andate meglio, il disco infatti ha debuttato al quinto posto della Billboard vendendo 50.000 copie (35.000 fisiche).

Adesso Katy è pronta per tornare, ma ha un messaggio per i detrattori delle sue ultime ere. In uno degli spettacoli di Las Vegas la Perry ha detto: “Se non mi avete amato durante Witness o Smile, allora non potrete amarmi nell’era KP6“.

In effetti dobbiamo fare tutti mea culpa, perché Witness in effetti è un album ingiustamente sottovalutato. Se oggi (in tempi di crisi per il pop) qualsiasi cantante rilasciasse un disco come Witness tutti grideremmo al miracolo. Ci affrettiamo a fare i complimenti a roba decisamente più mediocre di Roulette, Swish Swish o Bon Appetit.

Katy Perry at her Las Vegas residency: “Now if you can’t love me at my ‘Witness’ or ‘Smile’ era, then you can’t love me at my KP6 era!” pic.twitter.com/QQwo9mQT0T — Pop Crave (@PopCrave) August 10, 2023

Katy Perry: “Presto rilascerò il mio nuovo album e andrò anche in tour”.

Qualche mese fa Katy Perry ha rivelato che presto pubblicherà il suo sesto disco di inediti e dopo partirà anche con un tour mondiale: “Risparmio tutte le energie per poter essere sul palco e trasmetterla. Adoro davvero questo show che ho realizzato. Penso sia il mio spettacolo migliore, è il mio preferito. Presto pubblicherò un nuovo album e poi dopo andrò in tour in tutto il mondo ed è fantastico. – ha continuato la cantante americana – Fuori dal palco sono più, tipo, donna d’affari. Non parlo molto dietro le quinte, sono un’osservatrice. Risparmio davvero la mia energia per quando devo andare sul palco. Perché quando si accendono le luci sono un’altra e pronta allo spettacolo”.

Probabilmente la popstar ci regalerà il nuovo album dopo la fine della residenza a Las Vegas, Play. L’ultimo show è previsto per il 4 novembre 2023.