Katy Perry spiega perché è tornata al lavoro con Dr. Luke

Il comeback di Katy Perry per adesso è stato un mezzo flop ed è anche stato condito da molte critiche per la sua decisione di tornare al lavoro con Dr.Luke, il famoso produttore (che negli anni ha creato decine di hit per moltissime popstar) che è stato accusato di violenze da Kesha.

Nel 2016 la cantante di Tik Tok ha anche avuto una conversazione con Lady Gaga, nella quale ha dichiarato che anche Katy Perry sarebbe stata vittima di Dr.Luke: “L’imputata inviò un messaggio di testo a Stefani Germanotta in si cui ribadiva l’accusa, giudicata falsa, per cui Gottwald [Dr. Luke] l’avrebbe vi0lentata. In questo messaggio di testo, l’imputata sostiene inoltre che Gottwald avrebbe fatto le stesse cose anche a Kathryn Hudson”. Nel 2017 però Katy Perry ha negato di aver mai subito vi0lenze da parte del produttore.

La popstar di Firework ha finalmente rotto il silenzio sul coinvolgimento di Dr.Luke nel suo nuovo progetto. La cantante americana nel podcast Call Her Daddy ha dichiarato che Dr.Luke è solo uno dei tanti collaboratori che l’ha aiutata a raccontare la sua esperienza e che l’ha scelto insieme a tanti altri professionisti che l’avevano già accompagnata nel periodo di Teenage Dream.

“Le critiche sul fatto che ho deciso di coinvolgerlo in questo progetto? Come mai ho deciso di lavorare con lui? Capisco che ha decisione in questione ha dato il via a molti pareri, ma lui è stato uno dei tanti professionisti con cui ho collaborato. Ma la realtà è che questa scelta viene da me. La verità è che ho scritto queste canzoni dalla mia esperienza, dalle cose che ho passato in tutta la mia vita attraverso questa metamorfosi, e lui è stato una delle persone che ha aiutato a facilitare tutto questo processo. Uno degli autori, uno dei produttori. Io parlo per quella che è la mia esperienza personale.

Quando parlo di ‘Woman’s World’, parlo di sentirmi così potente ora, come madre, come donna, mentre partorisco, creo la vita, creo un altro set di organi. Un cervello! Un cuore! Ho creato un cuore intero!Questo è il mio potere e quello che racconto. Sono una matriarca. Ho creato tutto questo disco con diversi collaboratori, persone con cui ho collaborato in passato, dall’era di Teenage Dream. Tutto qui”.