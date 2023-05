Katy Perry spaesata all’incoronazione di Re Carlo III mentre cerca il suo posto

Un breve video che ritrae Katy Perry all’incoronazione di Re Carlo III è già diventato oggetto di meme.

Nel dettaglio si vede la cantante girare in maniera un po’ goffa alla ricerca del suo posto a sedere fra sguardi confusi, richieste agli altri ospiti se fosse lì il proprio posto e un enorme cappello lilla che le cade sugli occhi e le rende più complicato vedere.

Katy Perry looking for her seat at the #Coronation 😭 pic.twitter.com/XimkW5Nv7L

— Kandy 🖤🃏👑 (@zourkandy) May 6, 2023