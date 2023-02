Katy Perry scoppia a piangere ad American Idol: “Le cose devono cambiare!”

Momento emozionante ad American Idol per Katy Perry, Luke Bryan e Lionel Richie. Un ragazzo si è presentato ai provini del talent ed ha rivelato che dopo essere sopravvissuto ad una sparatoria nella sua scuola ha deciso che avrebbe voluto provare a partecipare ad American Idol.

“Ciao sono Trey, sono di Santa fe in Texas. Sono qui per vari motivi, anche perché nel 2018 un uomo armato è arrivato nella mia scuola. Ero nell’aula d’arte uno e lui ha sparato all’aula d’arte due prima di raggiungere l’aula d’arte uno. Ho perso molti amici. Otto studenti sono stati uccisi. Due insegnanti sono stati uccisi. Ed è stato davvero terribile. Santa Fe ha avuto una brutta reputazione dal 2018. Quello che abbiamo dovuto passare è stato terribile. Adesso sento di avere la mia comunità accanto”.

Katy Perry scoppia in lacrime: “Non è giusto! Il nostro paese ci ha delusi”.

Mentre ascoltava l’orrenda storia di Trey la cantante di Dark Horse si è commossa e poi è scoppiata a piangere: “Il nostro paese ci ha dannatamente deluso e ha fallito. Questo non va bene. Dovresti cantare perché ami la musica. Non perché hai dovuto affrontare quell’esperienza traumatica. Non dovevi perdere otto amici! Spero che tu ricordi alle persone che dobbiamo cambiare. Perché sai cosa, anch’io ho paura di tutto questo. Dobbiamo davvero cambiare!”

La reazione di Katy Perry non stupisce, perché negli anni si è scagliata in più occasioni contro la libera circolazione di armi negli Stati Uniti: “Ormai è triste vedere che per molti è diventato normale leggere i titoli su queste sparatorie. Questa non deve essere la normalità. Dobbiamo avere paura ad andare a scuola, al centro commerciale, al cinema. Il mio cuore va alle famiglie di tutte le vittime. Prego per il cambiamento, perché il paese prenda un’altra direzione. Perché non è giusto avere timore di uscire e vivere“.