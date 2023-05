Katy Perry ruba la scena

La grande protagonista del concerto per l’incoronazione di Re Carlo III è stata Katy Perry: la popstar ha rubato la scena a tutti.

Alla fine, la festa c’è stata. Ed è stata emozionante. L’incoronazione di Re Carlo III, attesa per mesi e mesi da tutto il mondo, è culminata in un grandissimo concerto. Quello stesso concerto che aveva collezionato rifiuti su rifiuti nelle scorse settimane, da Adele a Ed Sheeran, si è dimostrato quello che tutti avrebbero immaginato: uno degli eventi musicali più belli dell’anno. E a illuminarlo più di tutti, davanti agli occhi dei nuovi sovrani, è stata una popstar a stelle e strisce: Katy Perry, nominata già nel 2020, dallo stesso Carlo, ambasciatrice del British Asian Trust.

Il concerto per Re Carlo

In realtà di artisti sul palco se ne sono visti molti, e tutti di altissimo livello. C’è stato spazio per i Take That, seppur privi di Robbie Williams, per Lionel Richie accompagnato da Paloma Faith. E poi ancora Olly Murs, Nicole Scherzinger e il nostro Andrea Bocelli. Nessuno però è riuscito a rubare la scena come Katy Perry.

Katy Perry

Davanti a migliaia di persone e all’intera Royal Family, con l’esclusione del solo principe Harry, la cantante americana si è presentato sul palco con un abito dorato firmato dalla compianta Vivienne Westwood. E ha regalato un’esibizione breve ma molto intensa, degna di uno show del Superbowl.

Katy Perry incanta Re Carlo

La cantante si è dovuta ovviamente limitare nella sua esibizione. Non ha potuto regalare un intero concerto, ma solo due brani, due canzoni amatissime, tra i suoi più grandi successi, per incendiare una delle feste più attese dell’anno: Roar e Firework, eseguiti dal vivo con l’accompagnamento immancabile di splendidi fuochi d’artificio.

L’esibizione è piaciuta a tutti, ha fatto sorridere gli stessi sovrani Carlo III e Camilla e ha fatto scatenare tutti i principi, da William e Kate, compresi i loro figli, tra cui un’entusiasta Charlotte di Galles, che ha cantato a squarciagola i successi della popstar americana. Alla fine dell’esibizione, Katy, che aveva assistito anche alla cerimonia di Incoronazione, si è concessa anche ad alcuni selfie insieme ai reali e a molti ospiti illustri.

Di seguito un video della performance: