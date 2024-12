Katy Perry rilascia 1432, con quattro nuove tracce

A tre mesi dall’uscita dell’album 143, Katy Perry ha pubblicato oggi la versione deluxe intitolata 1432, descrivendo il progetto come un regalo di Natale anticipato per i suoi fan, i KatyCats. La cantante ha dichiarato: “Io sarò sempre qui, non importa se siete giù o su”. L’album contiene quattro brani inediti: I Woke Up, Has A Heart, No Tears For New Year’s e Ok. Sebbene questi brani non apportino significative novità all’album originale, dato che Wonder era una chiusura perfetta, è comunque apprezzabile ricevere nuova musica in un periodo in cui l’offerta pop è limitata.

In particolare, “No Tears For New Year’s” si rivela una canzone perfetta per concludere l’anno e celebrare il nuovo inizio. Il testo esprime promesse di lasciar andare il dolore e godersi la vita: “Ti prometto niente più lacrime per capodanno… Stasera sto baciando degli sconosciuti”. La melodia è rinfrescante e invita a festeggiare, rendendo ogni giorno una nuova possibilità.

Il brano “I Woke Up” trasmette un messaggio di ottimismo e celebrazione della vita, con versi che incoraggiano i listener a gioire e a vivere ogni giorno come un’opportunità. “I woke up, got another day / Let’s celebrate!”, ripete il ritornello, rappresentando un invito a festeggiare, indipendentemente dalle circostanze.

Con la release di 1432, Katy Perry dimostra il suo amore per i fan e il suo impegno a rimanere presente nella loro vita, nonostante le sfide. L’anticipazione dei nuovi brani ha già generato entusiasmo tra i fan, che sono invitati a “streammare” le nuove uscite.

In sintesi, l’album 1432 di Katy Perry non solo offre nuova musica in un momento di necessità, ma anche un messaggio di speranza e celebrazione, perfetto per il periodo festivo. La cantante continua a ispirare i suoi fan con la sua energia positiva e il suo spirito festoso, promettendo di rimanere sempre al loro fianco.