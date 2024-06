Katy Perry pubblica un’anteprima del nuovo singolo Woman’s World

A pochi giorni dall’annuncio del suo comeback, Katy Perry è tornata sui social con un’anteprima di Woman’s World. I fortunati che hanno ascoltato la nuova musica della popstar ad un esclusivo listening party, nei giorni scorsi hanno rivelato: “È stata via a lungo, ma l’attesa è valsa la pena. Sarà un disco tutto da ballare”. “Ci sono pezzi dance e martellano da subito”. “Abbiamo ascoltato otto pezzi e sono tutte possibili hit, delle vere bop”. “Sono canzoni dance che fanno pulsare la testa e ci faranno ballare come dei folli“. “Siamo rimasti tutti colpiti e vi piacerà quello che ha creato in tutto questo tempo”. “Eravamo tutti molto emozionati e anche soddisfatti di quello che abbiamo sentito”.

E in effetti dal poco che abbiamo sentito in questa snippet, Woman’s World (prodotta da Dr Luke e scritta dalla stessa Perry) è un brano dance pop, un ritorno all’usato sicuro per Katy, che dopo il flop di Smile è seriamente intenzionata a tornare nell’Olimpo delle popstar.

Il nuovo disco della cantante americana pare contenga anche uno dei suoi pezzi più forti di sempre, è stata proprio lei a dirlo lo scorso aprile ad un evento (non è chiaro se si riferisse a Woman’s World): “Questa donna mi ha aiutata a scrivere una delle mie canzoni più grandi di sempre e non è ancora uscita, ma l’ascolterete presto, adesso non dire nulla. Non posso aggiungere altro, ma è una canzone forte, una delle mie più grandi e la sentirete prossimamente“.

Ma a voi Woman’s World piace?

Katy Perry releases another excerpt from Women’s World. 🔥 pic.twitter.com/3AkKM2yNfO — Katy Perry Info (@katyperryinfoo) June 21, 2024

Katy Perry: Woman’s World, il testo.

Sexy, confident

So intelligent

She is heaven-sent

So soft, so strong

She’s a mother

Open your eyes, just look around and you’ll discover

You know

It’s a woman’s world