Il periodo più critico dell’emergenza sanitaria sembra essere alle spalle, il caldo è arrivato e i vip sono tornati a visitare il nostro paese. Katy Perry e Orlando Bloom per le loro vacanze di fine primavera hanno optato proprio per l’Italia. Le due star americane insieme alla piccola Daisy Dove hanno scelto Venezia come meta e in questi giorni si stanno godendo la città dell’amore.

.@katyperry, Orlando Bloom and Daisy Dove Bloom enjoy a boat ride in the bright sunshine along the canals of Venice. pic.twitter.com/bKd4KfwJYL — Katy Perry Today (Media) (@KPTodayMedia) June 13, 2021

Paizão do ano! 🥰🖤 Fotos recentes do Orlando Bloom, com seus filhos Flynn e Daisy Bloom e sua noiva Katy Perry em Veneza, Itália. pic.twitter.com/QcU6VPolwW — Orlando Bloom BR (@obloombrasil) June 16, 2021

06.14 | Katy Perry with Orlando Bloom in Venice, Italy. pic.twitter.com/iYpKhOEL4W — Katy Gallery (@PKPGallery) June 14, 2021

📸 | Katy Perry, Orlando Bloom and Daisy Dove in Venice, Italy 🇮🇹. pic.twitter.com/qgXDOa0aUw — Katy Perry Info 🍄 (@katyperryinfoo) June 14, 2021

Katy Perry and Orlando Bloom enjoy a boat ride in the bright sunshine along the canals of #Venice with adorable baby Daisy Dove, 10 months, and their poodle Nugget

Katy and Orlando welcomed little Daisy together in August 2020, 18 months after announcing that they were engaged pic.twitter.com/KWz7DokAfv — Hans Solo (@thandojo) June 14, 2021

E già che ci siamo, ricordiamo una delle ultime volte che Orlando e la popstar di Teenage Dream sono venuti nel nostro paese e hanno regalato un momento pop iconico quasi quanto il bacio tra Britney e Madonna…



Non solo Katy Perry e orlando Bloom: anche Harry Styles è a Venezia.

Oltre a Katy anche il cantante di Watermelon Sugar è in vacanza nel capoluogo veneto e grazie a lui abbiamo il video del mese ‘corri Alice!’.

🚨 Ufficiale: Harry Styles è a Venezia per girare alcune scene del suo nuovo film “My Policeman” 🚨 Harry arrived in Venice (Italy) to continue filming for My Policeman! pic.twitter.com/t8W4FBcF5o — Italia News (@italianews_h24) June 14, 2021

Orlando sulla compagna e la figlia.

“Lei è una forza della natura, come ovviamente tutti sappiamo. Katy è magnifica e con lei sto benissimo. La piccola? Quando l’ho vista per la prima volta appena nata ho pensato “oh, è identica a me”. Poi, fortunatamente, ho visto che aveva il blu di Katy, che è perfetto, e sembrava quasi mia madre. Poi sono entrato un po’ in confusione. Insomma, Katy sta allattando questa mini-me che sembra mia madre… Mi sono chiesto a chi avrebbe assomigliato più avanti.

Quando Katy era incinta, cantavo a Daisy un mantra buddista che ho imparato quando avevo 16 anni. Così ora, quando entro nella stanza e lei sente la mia voce, e si calma. Glielo recito nell’orecchio quando andiamo in giro io e lei, le piace. Katy quando ci ha visto mi ha chiesto come facevo. Sono l’uomo che sussurra alla neonata. Sto decisamente vincendo tanti punti papà”.