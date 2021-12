Katy Perry è ormai una popparola della vecchia scuola, navigata, affermata e di ispirazione. È capitato, infatti, che alcuni giovani artisti abbiano attinto dal suo repertorio per creare delle nuove hit.

È il caso di Olivia Rodrigo che ha inserito un riferimento a Teenage Dream (uscito nel 2010) all’interno del brano Brutal (datato settembre 2021), quando canta: “Where’s my f*ckin’ teenage dream?”. O ancora Fletcher che ha usato direttamente il sample di I Kissed A Girl (uscita nel 2008) per il singolo Girls Girls Girls (di quest’anno).

Intervistata da Out Magazine, Katy Perry – ormai moglie e mamma come una Pamela Prati qualsiasi – ha confessato di sentirsi vecchia e grata a riguardo.

“Come mi sento? Vecchia! Onestamente mi sento vecchia! Ma anche grata che sono sopravvissuta, grata che non sono morta in un fosso da qualche parte. Wow, tutto torna. Che nostalgia. Sembra ieri, specialmente quando la gente mi ferma e mi dice: ‘Oh mio Dio, ti ascoltavo quando ero piccolo‘ e ora sono degli adulti con figli”.

In merito alle citazioni di Olivia Rodrigo e Fletcher, Katy Perry ha dichiarato di trovare il tutto “fantastico”.

“Vuol dire che quella musica risuona ancora oggi. Vuol dire che il messaggio ancora ha senso per le persone. È divertente! È meraviglioso avere quello stampo”.

Che bei tempi.

 

Katy Perry, i riferimenti al vecchio pop sono storia

I riferimenti al vecchio pop da parte delle nuove leve del pop sono costanti e numerosi. Fra i miei preferiti c’è senza dubbio 1999 di Charli XCX con quell’adorabile citazione a Britney Spears.

“I just wanna go back, back to 1999

Take a ride to my old neighborhood

I just wanna go back, sing “Hit me, baby, one more time”

Charli XCX e Troye Sivan: lo splendido video di 1999 – dalle Spice Girls e Titanic ai Backstreet Boys https://t.co/9Ohh6t26Hd — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 22, 2021