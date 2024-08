Katy Perry non si arrende al flop: la nuova canzone convince i fan

Che Katy Perry sia una delle popstar più popolari degli ultimi 20 anni è un dato di fatto e anche per questo motivo tutti facevamo il tifo per il suo comeback. Come sappiamo le cose non sono andate nel migliore dei modi, di Woman’s World si è parlato più per le critiche legate a Dr Luke e per il flop che per i risultati e la qualità del brano, di Lifetimes invece nemmeno se ne è parlato (se non su pagine fan e siti del settore).

Katy Perry però non si è data per vinta e infatti sta continuando a promuovere il suo nuovo disco. Durante un mini show in un locale l’artista si è esibita sulle note di quello che potrebbe essere il nuovo singolo, Nirvana.

A distanza di 24 ore dal live, sul web è uscita una ricca anteprima di Nirvana in alta qualità e a quanto pare è stata molto apprezzata dai fan. C’è anche ci pensa che questo pezzo avrebbe dovuto essere il lead single di questa era. Effettivamente Nirvana non è male, ma per funzionare davvero abbiamo imparato che serve il supporto del general public (quello che sta portando Die With a Smile di Lady Gaga e Bruno Mars ai piani alti di tutte le classifiche che contano).

Riuscirà Nirvana a salvare il nuovo progetto Katheryn? Dovendo fare una previsione direi di no, ma continuo a tifare per la nostra popparola smarrita.



Katy Perry: il testo di Nirvana.

Dancing in the blurry lights

Found you in paradise

Floating in the diamond sky

Our bodies synchronize

Hypnotized him, are you dreaming?

Feel the rise, I’m twinkling

In your eyes, adrenaline

Baby, I’m, I’m trembling

Show me that you’re gonna

Take me to Nirvana

Show me that you’re gonna

Take me to Nirvana

Dancing in the blurry lights

Found you in paradise

Floating in the diamond sky

Our bodies synchronized

You make me feel, make me feel so high

You make me feel, make me feel alive

