Katy Perry nello spazio: “Se non torno viva ricordatemi”

Anni fa, Katy Perry ha fatto la storia con i suoi record, e oggi vivrà un’esperienza altrettanto storica partecipando alla missione spaziale tutta al femminile di Blue Origin. La missione NS-31, che avrà luogo dalla piattaforma di Van Horn in Texas, prevede un volo suborbitale di 11 minuti con un equipaggio composto esclusivamente da donne. Oltre a Katy Perry, tra le partecipanti ci saranno Gayle King, ex scienziata della NASA Aisha Bowe, l’attivista Kerianne Flynn, l’astrofisica vietnamita Amanda Nguyeno e Lauren Sanchez, fidanzata di Jeff Bezos.

Alla vigilia del lancio, Katy ha condiviso la sua emozione con i fan, rivelando aneddoti e sentimenti profondi. Ha dichiarato: “Se non tornerò viva sappiate che vi amo”, esprimendo la sua gratitudine per le conferme ricevute, in particolare il simbolo di una piuma sul razzo, che le ricordava il soprannome affettuoso della madre. Il veicolo spaziale, chiamato Tartaruga, ha aggiunto un ulteriore legame emotivo, poiché è un altro soprannome affettuoso della madre.

Gayle King, dal canto suo, ha espresso un messaggio più pratico, chiedendo che il volo e il rientro avvengano in sicurezza: “Riportateci a casa sane e salve. Grazie per averci aiutato a prepararci”. La missione rappresenta un grande passo per le donne nell’industria spaziale e mostra l’importanza del sostegno reciproco tra le partecipanti, pronte ad affrontare l’ignoto insieme.