Katy Perry “nel panico per il flop, disperata, cerca di riconquistare i fan”

Quello che doveva essere uno dei comeback dell’anno si sta trasformando in un mezzo disastro, Katy Perry infatti è stata travolta da critiche di media e pubblico. Come se non bastasse il singolo Woman’s World non sta andando benissimo nelle classifiche, ieri ha debuttato solo alla 63 della Billboard. Per questo motivo la popstar sarebbe al lavoro con il suo team per aggiustare il tiro e rilasciare altri due singoli nei prossimi mesi, così da lanciare nel migliore dei modi l’album. Un insider ha rivelato al Daily Mail che Katy Perry sarebbe nel panico dopo il flop del suo ritorno e le polemiche legate al coinvolgimento di Dr.Luke.

Katy Perry: “Ha chiesto delle riunioni per salvare il suo disco”.

“Katy Perry sta puntando il dito contro tutti tranne se stessa dopo che il suo singolo, Woman’s World, non è riuscito a infiammare le classifiche. È disperata e sta lottando per escogitare un nuovo piano per salvare il suo ritorno musicale. Con il singolo che è crollato nelle classifiche iTunes americane a meno di una settimana dalla sua uscita l’11 luglio, adesso sta impazzendo e ha chiesto al suo team di tornare a fare riunioni per salvare il suo album dallo stesso destino. Sta andando fuori di testa in questo momento perché è molto consapevole del feedback che Woman’s World sta ricevendo. Era una pazza a pensare che chiamare Dr.Luke fosse una buona idea. Non ha ascoltato nessuno. Invece di immergersi in profondità e creare arte, ha tirato fuori qualcosa che sembrava potesse essere suo scarto del 2010. Ha fatto scrivere una canzone sull’emancipazione femminile da degli uomini. Lei non può identificarsi con le altre donne perché vive nella sua bolla di fama ed è una privilegiata. Non sa nulla di cosa significhi essere una donna nel mondo reale. Lei non sta usando il suo potere da star per cambiare il mondo, lo sta usando per fare soldi. A poche settimane dalla pubblicazione del suo nuovo album, Katy ora sta lavorando disperatamente con il suo team per aggiustare il tiro nel tentativo di garantire una migliore accoglienza per il disco. Le riunioni che ha chiesto sono per l’uscita dei prossimi due singoli. È molto agitata perché ha poco tempo per sistemare la situazione”.