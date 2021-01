L’Inauguration Day si è aperto con Lady Gaga e la sua magistrale esibizione con Star Spangled Banner (l’inno americano), è continuata con la performance di Jennifer Lopez e si è chiusa con Katy Perry. La popstar di Teenage Dream si è esibita con uno dei suoi brani più celebri, Firework. A farle da cornice il Lincoln Memorial, il National Mall e centinaia di fuochi d’artificio, che hanno reso la performance ancora più magica e spettacolare.

La Germanotta e Katy Perry che nel 2016 avevano pianto insieme per la sconfitta di Hillary Clinton, oggi si sono ritrovate per festeggiare un giorno di svolta per l’America: l’addio di quello che verrà ricordato come il peggior presidente degli USA e l’arrivo di Joe Biden.

Katy Perry canta Firework all’Inauguration Day 2021.

Thank you @KatyPerry for lighting up the night with your sparkling performance of “Firework.” 🎇#Inauguration2021 pic.twitter.com/QAarZwLApB — Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 21, 2021

Io che faccio 283626 foto di Katy Perry con Firework manco fossi al concerto🥺❤️ WE DID IT JOE#InaugurationDay #Inauguration2021 #JoeBiden pic.twitter.com/FPZ6warFse — Alessandro Grasso (@Alessandrogr456) January 21, 2021

Tutte le celebrità che hanno detto di no a Donald Trump.

Se Joe Biden ha avuto alcuni tra i più grandi nomi del pop, a Donald non è andata altrettanto bene. La scorsa estate a dire di no al Presidente USA sono stati: Lady Gaga, Britney Spears, Taylor Swift, Billy Joel e anche Justin Timberlake. L’amministrazione Trump li voleva per registrare dei video in cui avrebbero dovuto donare speranza all’America, ma questi cantanti hanno gentilmente declinato l’invito.