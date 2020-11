Il nuovo album di Katy Perry, Smile, non se l’è filato praticamente nessuno (inutile girarci intorno), ma nel corso della sua carriera la cantante ha sfornato un successo dopo l’altro e questo record, certificato Chart Data, ne è una conferma.

.@katyperry becomes the first female artist to have six music videos reach 1 billion views on YouTube.

— chart data (@chartdata) November 15, 2020