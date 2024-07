Katy Perry ha annunciato che il suo nuovo album di inediti uscirà il prossimo 20 settembre, ma questa notte – per stuzzicare un po’ i fan – ha deciso di far ascoltare in anteprima varie tracce dell’album, fra queste I’m His He’s Mine, Nirvana e Gimme Gimme.

Nessuna di queste canzoni è, almeno da queste anteprime ascoltate, un boppone tutto da ballare come ci avevano promesso alcuni giornalisti che avevano ascoltato in anteprima l’album, ma è presto per giudicare. Fra le curiosità ci sono la collaborazione con 21Savage nella traccia Gimme Gimme e quella con Doechii in I’m His He’s Mine che contiene un sample dell’iconica Gypsy Woman. Ed è subito, Doe-chi?



Katy Perry in diretta su Instagram fa ascoltare l’anteprima del nuovo album e svela le collaborazioni

Katy Perry previews collaboration with Doechii titled ‘I’m His He’s Mine’ from her upcoming album, sampling ‘Gypsy Woman.’ https://t.co/toCiJT7stO — Pop Base (@PopBase) July 10, 2024

Katy Perry previews new track ‘Nirvana’ from her upcoming album. https://t.co/8MNFU6qrmL — Pop Base (@PopBase) July 10, 2024

Katy Perry previews new track ‘Gimme Gimme’ featuring 21 Savage from her upcoming album. https://t.co/n2z4STgL6Z — Pop Base (@PopBase) July 10, 2024

La tracklist spoilerata

1. Woman’s World

2. Gimme Gimme (feat. 21 Savage)

3. Gorgeous

4. Okay

5.Wonder

6. All The Love

7. Artificial

8. Truth

9. Lifetime

10. Nirvana

11. It’s His, He’s Mine (feat. Doechii)

12. Sexual (feat. Kim Petras)

13. Doom

14. Waves (feat. JID)

15. Artificial (Swamp Version)