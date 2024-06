Katy Perry, il nuovo album è pronto: ecco come sarà e le recensioni di chi lo ha ascoltato

Sono passati ben quattro anni da quando Katy Perry ha pubblicato Smile, il suo ultimo album anticipato dal singolo Never Really Over. Era l’agosto del 2020, c’era il Covid, lei aveva da poco partorito la sua primogenita avuta da Orlando Bloom. Altri tempi.

Ora i tempi sono cambiati, lei una cool mum in carriera, continua a macinare milioni di dollari facendo la giudice ad American Idol, fa continue marchette sui social e da tempo è tornata mora. In questi mesi, in sordina, ha pure registrato un intero album e qualche giorno fa lo ha fatto ascoltare in anteprima a un ristretto numero di fan e qualche giornalista. Un ascolto collettivo per capire se ciò che aveva inciso poteva essere pubblicato o…cestinato. E il pensiero più o meno unanime? “Katy Perry se n’è andata per molti anni, ma ne è valsa la pena“.

Il nuovo album (al momento senza titolo, mi limiterò a chiamarlo KP6) è stato descritto dai giornalisti come “il suo miglior lavoro fino ad oggi”, un album composto da “8 canzoni” tutte “BOPS” e tutte da “ballare”. Qualcuno ha parlato del “più grande ritorno dell’anno”, qualcun altro ha descritto queste otto canzoni come “pezzi forti che fanno pulsare la testa, distruggere l’anima e ballare le folle”. L’hype è alle stelle: con queste premesse è impossibile fallire.

Katy Perry: nuovo album (forse) a settembre

Stando ai rumor l’album uscirà a settembre, mentre un singolo potrebbe essere rilasciato in piena estate.

Siete pronti a KP6?

Fans’/Journalists’ initial thoughts to #KP6 after attending exclusive listening party: • Fire features • 8 songs were previewed, describing them as “bops”

• Her best body of work to date

• “Get ready to dance your a** off”

• Dubbing it as possibly “one of the biggest… pic.twitter.com/nxwtD3qiUK — Buzzing Pop (@BuzzingPop) June 6, 2024

Katy Perry reportedly held an exclusive listening party for her forthcoming album, according to a fan. #KP6 “8/8 a bop! You are not ready for KP6.” pic.twitter.com/FZoAEzAsoQ — Buzzing Pop (@BuzzingPop) June 5, 2024