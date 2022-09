Katy Perry ha annunciato un nuovo album: “Poi andrò in tour in tutto il mondo”

Ad ottobre avremo finalmente un nuovo album di Taylor Swift e qualche mese dopo ne arriverà uno anche di Katy Perry. Durante una puntata speciale del Drew Barrymore Show, la cantante di Teenage Dream ha rivelato che presto rilascerà un disco e che poi partirà per un tour mondiale.

“Risparmio tutte le energie per poter essere sul palco e trasmetterla. Adoro davvero questo show che ho realizzato. Penso sia il mio spettacolo migliore, è il mio preferito. Presto pubblicherà un nuovo album e poi dopo andrò in tour in tutto il mondo ed è fantastico. – ha continuato la cantante americana – Fuori dal palco sono più, tipo, donna d’affari. Non parlo molto dietro le quinte, sono un’osservatrice. Risparmio davvero la mia energia per quando devo andare sul palco. Perché quando si accendono le luci sono un’altra e pronta allo spettacolo”.

“Presto farò uscire un nuovo album probabilmente ed andrò in tournée!” – Katy Perry intervistata da Drew Barrymore. L’intervista completa verrà trasmessa domani! 👀 pic.twitter.com/uubrpbAdjl — Katy Perry | Novità (@KatyPerryNewsIT) September 12, 2022

Katy Perry reveals she plans to make a new album and embark on a world tour after her Vegas residency. pic.twitter.com/7LpjVH5Iia — Pop Base (@PopBase) September 13, 2022

Katy Perry announces she will work on a new album and world tour after she ends her Vegas residency. pic.twitter.com/AoOLxRJ8o4 — Pop Tingz (@ThePopTingz) September 13, 2022

Oltre alla sua carriera, Katy ha parlato anche della sua vita privata. La popstar ha confessato che ha ancora in programma di sposare Orlando Bloom (buon per lei) e che sta discutendo con lui sulla location da scegliere per la cerimonia.