Katy Perry ha un rapporto complicato con i suoi genitori, che sono due predicatori evangelici. In passato Keith e Mary Hudson hanno dato della satanista alla loro figlia ed hanno detto di pregare per lei, così che torni sulla via del Signore. Adesso il Daily Mail e Perez Hilton hanno gettato delle ombre sulla coppia, accusandola di aver speso in maniera sospetta quasi tutti i soldi che il loro ente benefico ha raccolto nel 2019. Secondo quanto riportano i due portali, i genitori della popstar avrebbero impiegato il 96% dei fondi ricevuti, per spese personali come soggiorni in alberghi, biglietti aerei e pasti. Di circa 186.000 $ pare siano rimasti solo 7.000 $.

“Gestiscono un ente di beneficenza religioso chiamato Keith Hudson Ministries. Solo che i destinatari della carità sembrano essere proprio… Keith e Mary Hudson. Secondo i documenti fiscali ottenuti da noi e dal DailyMail, il loro ente benefico ha raccolto 185.679 $ nel 2019. Tuttavia, hanno speso quasi tutto (178.046 $) in “spese”, che includono: $ 84.058 – spese per conferenze

$ 19.448 – offerte

$ 12.112 – altre spese

$ 8.799 – viaggi (biglietti aerei, ecc)

$ 7.620 – pasti

$ 6.900 – soggiorni in hotel

$ 5,516 – spese auto Dopo le spese e il loro stipendio, erano rimasti solo $ 7.633. Non è chiaro se anche quel minuscolo importo vada effettivamente in beneficenza”.

La mamma di Katy mentre conta le donazioni…

Not Katy Perry’s parents scamming Jesus stans to go on holidays — Ross 👁💚 (@KPerrysGaga) February 18, 2021

“Katy Perry’s preacher parents spent 96% of donations to their charity on expenses including ‘retreats’ at exclusive Marriott Hotels, flights, meals and cars, charity filings reveal. After raising $185,679, the charity was left with just $7,633 cash at the end of the year.” https://t.co/M4KrWa4p5n — 🍊 (@SelOnTheBrain) February 18, 2021

Le vecchie dichiarazioni dei genitori di Katy Perry.