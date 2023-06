Katy Perry fa un appello per la comunità LGBTQ, ma viene presa di mira dagli omofobi: “Malata come loro!”

Da sempre Katy Perry è un’alleata della comunità LGBTQ e oggi la cantante ha deciso di fare un appello su Instagram e Twitter. La popstar ha invitato i suoi follower a donare alle associazioni che si occupano di combattere l’omofobia e di sostenere le giovani persone LGBTQ che hanno bisogno di aiuto.

“Come madre e anche come alleata mi impegno per la sicurezza e per il futuro della comunità LGBTQ. I dati ci dicono che ogni 45 secondi una persona LGBTQ tra i 13 e i 24 anni prova a togliersi la vita. Quindi è un sollievo sapere che non solo nel mese del Pride il Trevor project appoggia i giovani LGBTQ che hanno bisogno di aiuto e supporto. Consulenti specializzati sono disponibili 365 giorni all’anno, 24 ore al giorno via chat o anche per chiamate.

Insieme, raccogliamo i fondi necessari per le organizzazioni che forniscono risorse e servizi per la comunità LGBTQ+ come GLAAD, SAGE, The Trevor Project, National Black Justice Coalition, CenterLink e Outright International. E felice Pride a tutti”.