Katy Perry, eroina fantascientifica nella prima tappa del suo The Lifetimes Tour

L’ultimo album di Katy Perry non ha raggiunto il successo atteso, ma la cantante ha confermato la sua abilità nel fare tour con l’inaugurazione del The Lifetimes Tour a Città del Messico. Questo tour, che comprende 81 date in tutto il mondo, toccherà l’Europa a ottobre, con una tappa in Italia il 2 novembre all’Unipol Arena di Bologna, che ha registrato il tutto esaurito. Il palco del tour è una gigantesca lemniscata e ha ricevuto elogi per scenografie, outfit a tema e coreografie. Il concerto è stato aperto in modo spettacolare, con Katy che scende da un’astronave e cavalca una farfalla gigante sulle note di “Roar”.

Perry ha affermato che era tempo di tornare a esibirsi dopo anni lontano dai fan, e ha lavorato duramente per rendere lo show memorabile. Ha voluto creare un’esperienza coinvolgente, con elementi che ricordano i videogiochi e altre influenze sci-fi. Il palco avrà anche un’estensione a forma di 8, simbolo dell’infinito, per rendere l’esperienza più immersiva. Anche se non ha rivelato dettagli sulla setlist, ha promesso che ci saranno brani amati dai fan e canzoni significative che si integrano con la visione dello spettacolo. Tra i brani inclusi ci sono “Artificial”, “WOMAN’S WORLD”, “Teenage Dream”, e “Firework”. Katy è entusiasta di rivedere i fan e desidera che si ricordino di questa esperienza unica.