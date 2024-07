Katy Perry entra nell’olimpo della musica e raggiunge Taylor Swift

Il sogno adolescenziale di Katy Perry ha portato la cantante a infrangere un altro record, l’ennesimo, che l’ha fatta salire nell’olimpo della musica. Questo perché ieri il suo album Teenage Dream è stato certificato disco di diamante negli Stati Uniti d’America, diventando così la quarta donna ad avere sia un album sia un singolo con quella certificazione. Nel dettaglio, oltre l’album, la RIAA ha certificato diamante anche Teenage Dream (singolo) ed E.T.

Katy Perry’s new US certifications: Teenage Dream (album) — Diamond Teenage Dream (single) — Diamond

E.T. — Diamond pic.twitter.com/DRFcIiBtrI — Pop Crave (@PopCrave) July 1, 2024

Teenage Dream è di gran lunga l’album di maggior successo di Katy Perry in America, soprattutto se si considerano le certificazioni: ha venduto 10 milioni di copie solo lì.

Il suo album Prism è stato finora certificato cinque volte disco di platino, ovvero la metà di quanto è riuscito a fare il suo predecessore, Teenage Dream, che con dieci platino ha raggiunto il diamante. L’album di debutto One Of The Boys ha ottenuto tre dischi di platino, mentre Witness è disco d’oro. Con queste ultime certificazioni Katy Perry ha raggiunto Mariah Carey, Whitney Houston e Taylor Swift.

Katy Perry joins Mariah Carey, Whitney Houston & Taylor Swift as the only female artists to have both a Diamond single and Diamond album in the US. pic.twitter.com/MuYdDjT0tL — Pop Crave (@PopCrave) July 2, 2024

La cantante ha sei singoli che sono dischi di diamante. Oltre i sopracitati Teenage Dream ed E.T., ha anche: California Gurls, Roar, Dark Horse e Firework. Riuscirà il nuovo singolo che uscirà nei prossimi giorni, Woman’s World, a eguagliare questi numeri? Difficile. Ma con lei niente è impossibile.