Katy Perry, ecco l’anteprima del video di Woman’s World

Come sarebbe se il mondo fosse delle donne? A dircelo sarà Katy Perry con il video di Woman’s World che uscirà domani (11 luglio) in piena notte.

Vestita con i colori della bandiera americana ma piena di glitter, Katy Perry nella breve preview di Woman’s World ha già portato a casa numerose citazioni, come la celebre fotografia di Charles C. Ebbets dal titolo Lunch Atop A Skyscraper, ovvero pranzo in cima ad un grattacielo, scattata nel 1932 durante la costruzione del 30 Rockefeller Plaza del Rockefeller Center.



Ecco la preview:

Katy Perry: Woman’s World sarà da ballare

Woman’s World anticipa il nuovo album, KP6, che è già stato ascoltato da alcuni giornalisti che lo hanno promosso a pieno. Il nuovo album (che potrebbe uscire entro la fine dell’anno) è stato descritto dai giornalisti come “il suo miglior lavoro fino ad oggi”, un album composto da “8 canzoni” tutte “BOPS” e tutte da “ballare”. Qualcuno ha parlato del “più grande ritorno dell’anno”, qualcun altro ha descritto queste otto canzoni come “pezzi forti che fanno pulsare la testa, distruggere l’anima e ballare le folle”. L’hype è alle stelle: con queste premesse è impossibile fallire. Finger cross per Katy Perry.