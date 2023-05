Katy Perry e quel brutto rapporto con Meghan Markle

Katy Perry si è esibita alla cerimonia d’incoronazione di Re Carlo.

Quello della popstar è stato un nome fortemente voluto da Sua Maestà dato che i due avrebbero un bel rapporto da anni. Circa tre anni fa, infatti, l’allora Principe Carlo scelse proprio Katy Perry come ambasciatrice del British Asian Trust, il fondo creato nel 2007 per migliorare la vita di milioni di persone in povertà fra India, Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka.

La notizia di oggi, però, non è tanto il fatto che Katy e Carlo abbiano un buon rapporto, quanto più che entrambi abbiano un brutto rapporto con Meghan Markle. Una “nemica” in comune, insomma.

Secondo quanto raccontato da una fonte vicina a Meghan Markle a un tabloid britannico, l’ex attrice e la cantante sarebbero vicine di casa, eppure fra le due sembrerebbe esserci della tensione.

“Orlando Bloom è molto amichevole nei confronti di Harry e Meghan, sono in ottimi rapporti e si mette in contatto con loro anche quando vede qualcosa di strano intorno alla loro villa. Le cose non sono altrettanto buone tra Katy Perry e Meghan. Tra le due c’è tensione e la cosa ha a che fare con una frase della popstar. La Markle è perfettamente consapevole di un commento che Katy Perry ha fatto nel 2018 sul suo abito da sposa ed è nota per serbare rancore. Sebbene il commento non volesse essere offensivo, la Markle era molto stressata in quel periodo e quelle parole l’hanno ferita. Le due non hanno grandi rapporti”.