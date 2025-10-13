Katy Perry e Justin Trudeau: amore al sole di Santa Barbara

Recentemente, si è fatta strada una notizia che ha catturato l’attenzione dei gossippari: la presunta relazione tra Katy Perry e Justin Trudeau. La cantante, che di recente ha posto fine al suo matrimonio con Orlando Bloom, è stata avvistata in compagnia dell’ex primo ministro canadese su uno yacht al largo di Santa Barbara.

Le foto, scattate in un momento di intimità, ritraggono i due mentre si scambiano abbracci e baci, suggerendo una connessione romantica. Questa non è la prima volta che vengono visti insieme; già in passato erano stati immortalati a cena a Montreal, ma la complicità mostrata in queste nuove immagini sembra confermare la natura della loro relazione.

Trudeau, che ha recentemente divorziato dopo un lungo matrimonio, e la Perry, madre di una bambina, sembrano non preoccuparsi della presenza di turisti nei dintorni, godendosi i momenti insieme con grande naturalezza. Nonostante i quindici anni di differenza tra loro, le indiscrezioni indicano che entrambi siano molto interessati l’uno all’altra.

Katy Perry, attualmente impegnata nel suo tour mondiale, trova comunque il tempo per coltivare questa nuova relazione, suggerendo che i due stiano cercando di trascorrere momenti di qualità insieme, lontano dai riflettori.